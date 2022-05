Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar boucle sa première vente de l’été !

Publié le 20 mai 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Prêté cette saison avec option d’achat par le PSG à West Ham, Alphonse Areola va être définitivement transféré au sein du club anglais qui aurait décidé de lever son option d’achat.

Ça sent la fin pour Alphonse Areola (29 ans) au PSG ! Le gardien français, qui enchaine sur troisième consécutive en prêt loin du Parc des Princes (Real Madrid, Fulham et maintenant West Ham), n’entre pas du tout dans les plans du Qatar, surtout qu’une grosse bataille fait déjà rage à son poste en équipe première du PSG entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Et l’avenir d’Areola devrait d’ailleurs continuer de s’écrire en Premier League la saison prochaine…

West Ham va lever l’option d’achat d’Areola

À en croire les révélations de Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Italia , la direction de West Ham a décidé de lever option d’achat, estimée entre 12 et 13M€, pour transférer définitivement Alphonse Areola. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui ne comptait plus du tout sur son titi pour l’avenir, et va ainsi pouvoir dégraisser et se délester d’un gros salaire étant donné qu'Areola perçoit pas moins de 8,4M€ par an dans la capitale.