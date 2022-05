Foot - PSG

PSG - Malaise : Verratti vole au secours de Donnarumma après le Real Madrid !

Publié le 18 mai 2022 à 17h45 par Thibault Morlain

Avec son erreur face à Karim Benzema, Gianluigi Donnarumma a précipité la chute du PSG en Ligue des Champions. Un événement sur lequel est revenu Marco Verratti.

Ce n’est donc pas cette année que le PSG remportera la Ligue des Champions. Le parcours s’est d’ailleurs arrêté dès les huitièmes de finale face au Real Madrid. Pourtant, les hommes de Mauricio Pochettino étaient bien partis pour se qualifier. Il aura finalement fallu un incroyable triplé de Karim Benzema au retour pour que les Merengue renversent la vapeur. Et tout est parti d’une erreur de Gianluigi Donnarumma face à KB9 pour enrailler la machine. Une boulette qui a d’ailleurs valu d’énormes critiques au gardien du PSG.

« Chacun peut se rater »