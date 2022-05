Foot - PSG

PSG - Malaise : Critiqué, Lionel Messi reçoit un soutien de taille en interne !

Publié le 15 mai 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Après la victoire de son équipe face à Montpellier, Ander Herrera a défendu le bilan de Lionel Messi cette saison. Une sortie, qui devrait ravir l'Argentin, cible de nombreuses critiques ces dernières semaines.

Malgré son statut de meilleur joueur de l'histoire, Lionel Messi n'échappe pas aux critiques, notamment depuis l'élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions. Les supporters n'ont pas hésité à le siffler, ces dernières semaines, en raison de ses prestations décevantes depuis son arrivée. Loin du Parc des Princes et de l'ambiance bizarre qui y règne depuis un certain temps, Messi a retrouvé le chemin du but. Auteur d'un doublé face à Montpellier (0-4), l'international argentin peut compter sur le soutien de ses coéquipiers à l'instar d'Ander Herrera. Le milieu de terrain espagnol n'a pas hésité à défendre le bilan de la Pulga au PSG.

« Je pense qu’il a fait plusieurs très bons matchs cette saison »