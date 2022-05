Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Barcelone a poussé pour le transfert de Lionel Messi !

Publié le 14 mai 2022 à 4h15 par Thibault Morlain

L’été dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, ne pouvant pas prolonger son contrat étant donné les problèmes financiers des Blaugrana. A contrecoeur, Joan Laporta a laissé filer l’Argentin, mais au sein du club catalan, certains n’auraient pas vraiment pleuré ce départ de Messi. Au contraire…

La planète football a tremblé lors du dernier mercato estival. Alors qu’on pensait que Lionel Messi terminerait sa carrière avec le FC Barcelone, cela ne s’est finalement pas passé comme prévu. Bien que l’Argentin avait trouvé un accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau contrat, cette signature n’a pas pu être possible en raison des déboires économiques du Barça. Libre, Messi s’est alors envolé pour le PSG. Une terrible perte pour le FC Barcelone, bien que Gerard Piqué aurait lui poussé pour ce départ de La Pulga.

Le départ de Messi réclamé par Piqué !