Mercato - PSG : Piqué lâche ses vérités sur le départ de Messi du Barça !

Publié le 12 mai 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 12 mai 2022 à 19h36

Vice-capitaine du FC Barcelone, Gerard Piqué a reconnu que le départ de Lionel Messi pour le PSG l’été dernier l’avait particulièrement touché et ce, pour plusieurs raisons expliquées par le taulier de la défense du Barça.

Après 21 années de bons et loyaux services que ce soit chez les équipes de jeunes du FC Barcelone et surtout chez les professionnels, Lionel Messi a quitté en pleurs le Barça à la dernière intersaison. En effet, en raison de l’expiration de son contrat, le PSG a pu mettre la main sur celui qui allait devenir quelques semaines après son arrivée en août le septuple Ballon d’or. Néanmoins, contrairement à l’été 2020 après le Final 8, moment où il avait fait envoyé à l’ancienne direction du FC Barcelone présidée par Josep Maria Bartomeu par le biais d’un burofax son souhait de rompre son contrat de manière unilatérale, Messi ne voulait cette fois-ci pas quitter le FC Barcelone. Son départ a été regretté par un bon nombre de grands noms du Barça , que ce soit le président Joan Laporta, l’entraîneur Xavi Hernandez, la pépite Pedri et le revenant Dani Alves notamment. Vice-capitaine du Barça , Gerard Piqué est revenu sur la fin de l’ère Messi au FC Barcelone.

Piqué reconnaît être attristé par le départ de Messi au PSG

En effet, pour l’émission The Overlap , Gerard Piqué a reçu Gary Neville, son ancien coéquipier à Manchester United, à La Masia. L’occasion pour le défenseur du FC Barcelone de se confier sur le départ mouvementé de Lionel Messi alors que l’Argentin voulait continuer son aventure au FC Barcelone. « Est-ce que je pleure intérieurement en pensant à son départ pour Paris ? Oui, pour nous et pour lui. Je pense que pour la carrière qu'il a eue à Barcelone, ça aurait été bien qu'il reste jusqu'au bout. Mais je peux comprendre ce qui s'est passé, le club souffre beaucoup économiquement à cause de l'ancienne présidence et de la façon dont ils ont géré le club ». a dans un premier temps reconnu Gerard Piqué à Gary Neville pour SkyBet avant de faire un lien avec son expérience personnelle et son départ à contrecoeur à Manchester United dans sa jeunesse pour faire ses premiers pas en tant que professionnel.

« Ce serait formidable s'il était resté »