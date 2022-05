Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Robert Lewandowski a pris une décision définitive !

Publié le 12 mai 2022 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2022 à 19h04

Ciblé par le FC Barcelone depuis quelque temps, Robert Lewandowski serait fortement tenté par une arrivée en Catalogne dès cet été.

Où jouera Robert Lewandowski la saison prochaine ? Avec un contrat expirant dans un an, l’attaquant Polonais ne semble pas enclin à rester sur la Bavière. Le FC Barcelone en aurait fait sa priorité estivale et le joueur ne serait pas contre un départ en Catalogne, malgré la volonté du Bayern Munich de conserver son buteur star.

Lewandowski prêt à rejoindre Barcelone, le Bayern au courant !