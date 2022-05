Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare un énorme coup avec Lewandowski !

Publié le 12 mai 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Alors que Robert Lewandowski envisage de quitter le FC Barcelone, Joan Laporta est toujours intéressé par l’attaquant polonais et pourrait compter sur plusieurs ventes afin de financer l’opération.

L’histoire d’amour entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski touche-t-elle à sa fin ? Ces dernières semaines, plusieurs sources ont indiqué que le Polonais souhaitait quitter le club bavarois, réticent à l’idée de lui proposer un nouveau bail longue durée alors que le joueur s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat. L’intérêt du Bayern Munich pour Erling Haaland, dont l’arrivée à Manchester City a été officialisée en début de semaine, n’aurait pas été du goût non plus de Lewandowski, qui pourrait faire le forcing pour plier bagage cet été. Une aubaine pour le FC Barcelone.

Le Barça ne va pas lâcher Lewandowski