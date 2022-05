Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tenté un coup de légende avant Lewandowski…

Publié le 12 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG ou du FC Barcelone, Erling Haaland va finalement rejoindre Manchester City cet été. Xavi confirme pourtant avoir tenté le coup avec le buteur du Borussia Dortmund…

Au même titre que Kylian Mbappé, Erling Haaland a affolé les rubriques mercato ces derniers mois puisque son départ du Borussia Dortmund était programmé pour l’été 2022 : le PSG était sur le coup comme le10sport.com vous l’avait révélé, mais également d’autres cadors tels que le Real Madrid, Manchester United ou encore le FC Barcelone. C’est finalement Manchester City qui a raflé la mise et s’apprête à recruter Haaland, et ce malgré les approches du Barça…

Barcelone a bien tenté Haaland