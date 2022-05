Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une double opération bouclée grâce… à Haaland !

Publié le 12 mai 2022 à 0h30 par Thomas Bourseau

Alors que la venue d’Erling Braut Haaland à Manchester City a été annoncée par le club mancunien qui a évoqué un accord de principe avec le Borussia Dortmund mardi, le FC Barcelone pourrait frapper fort avec deux attaquants des Skyblues, en les personnes de Raheem Sterling et Gabriel Jesus.

Dans la journée de mardi, Manchester City a tué tout suspense. Pendant de longues semaines ou plutôt de longs mois, le feuilleton Erling Braut Haaland a tenu le marché des transferts en haleine. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en août dernier, l’attaquant du Borussia Dortmund était la priorité absolue du PSG en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à l’intersaison. Finalement, Haaland se dirige vers Manchester City pour les prochaines saisons puisque le club mancunien a annoncé un accord de principe trouvé avec le BvB pour le transfert d’Erling Braut Haaland. Il ne manquerait plus qu’un accord total avec le clan Haaland, qui est orphelin de son ex-agent Mino Raiola récemment décédé. Et cette opération pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le marché estival tant le profil du Norvégien figurait dans le viseur d’un bon nombre de cadors européens. À commencer par le FC Barcelone qui, malgré ses problèmes financiers, semblait garder un oeil avisé sur la situation.

Haaland à Manchester City, Sterling et Jesus potentiellement au FC Barcelone ?