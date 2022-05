Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les deux prochaines recrues XXL de Xavi font déjà l'unanimité en interne !

Publié le 11 mai 2022 à 16h30 par Bernard Colas

Alors que le FC Barcelone multiplie les pistes à l’approche du mercato estival, Xavi peut déjà compter sur deux renforts pour la saison prochaine. Le club culé aurait en effet bouclé les arrivées de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), des profils qui enthousiastes la direction.

Pour son premier mercato à la tête du FC Barcelone, Xavi s’est montré particulièrement actif cet hiver en mettant la main sur quatre renforts. Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont ainsi rejoint le club culé, et d’autres joueurs sont désormais attendus en Catalogne pour mener à bien ce nouveau projet porté par Joan Laporta et Xavi. Le FC Barcelone a de grosses ambitions et multiplie les pistes en attendant l’ouverture du mercato estival. De son côté, l’entraîneur blaugrana a déjà clarifié sa position sur le sujet, ce lundi en conférence de presse : « Le Barça doit avoir minimum deux joueurs par position et il y a des postes qui ne sont pas doublés. C’est important d’avoir une bonne planification. (...) Je pense que c’est important de se renforcer chaque année. Ceux qui viendront seront les bienvenus. Il y a la situation économique actuelle et des joueurs doivent partir. Ce sont des situations difficiles, mais nous devons nous renforcer l’année qui arrive si nous voulons être compétitifs. » Toujours dans le rouge sur le plan financier, le Barça devra donc faire preuve d’ingéniosité pour injecter du sang neuf dans son effectif, et deux recrues sont déjà considérées comme bouclées en interne.

« Andreas est un grand défenseur central », estime-t-on en interne

D’après AS , il n’y a en effet plus aucun doute à avoir concernant Andreas Christensen (Chelsea) et Franck Kessié (AC Milan). Au sein du FC Barcelone, on confirme officieusement l’arrivée des deux joueurs à l’issue de la saison, lorsque leur contrat aura pris fin avec leurs clubs respectifs. En attendant que les supporters puissent se faire une idée précise de ces futurs renforts, le secrétariat technique du club est totalement convaincu que ces deux premières recrues vont aider l’équipe de Xavi. « Ils vont en surprendre beaucoup », explique-t-on en interne. « Andreas est un grand défenseur central, avec un talent extraordinaire ; nous ne pouvons pas nous concentrer sur deux erreurs spécifiques, nous devons regarder l'ensemble de sa carrière », ajoute l'écurie catalane, faisant référence aux récentes contreperformances de Christensen avec Chelsea. Le Danois signera pour cinq saisons à en croire le quotidien espagnol, avec un salaire annuel de 5M€. Le plan initial des Blaugrana était que Christensen prenne la place de Clément Lenglet, poussé vers la sortie, venant ainsi renforcer la charnière centrale déjà composée d’Eric Garcia, Ronald Araújo et Gerard Piqué, mais l’état physique de ce dernier fait douter la direction, qui pourrait se résoudre à faire un effort cet été pour faire venir un autre joueur à ce poste. Selon AS , les noms de Jules Koundé (FC Séville) et Kalidou Koulibaly (Napoli) sont sur la table, tandis que Alessio Romagnoli, lui aussi en fin de contrat avec le Milan AC, est également apprécié.

Kessié, un joueur « modèle » pour le Barça

En Catalogne, certains doutes se font également ressentir au sujet de Franck Kessié, avec un profil qui pourrait ne pas correspondre aux plans de jeu de Xavi selon plusieurs observateurs. Mais là aussi, le club se veut enthousiaste à l’idée d’accueillir le milieu ivoirien, défini en interne comme un joueur "modèle" dans tous les sens du terme. Comme en défense, d’autres mouvements pourraient être à signaler dans l’entrejeu en fonction des possibles départs. La situation de Frenkie de Jong est notamment à surveiller, puisque le FC Barcelone resterait à l’écoute des offres sans pour autant avoir programmé le transfert de l’international néerlandais. Reste le chantier de l’attaque, où une pointure est attendue. Après avoir vu Erling Haaland prendre le chemin de Manchester City, le Barça devrait désormais se focaliser sur Robert Lewandowski (Bayern), Sadio Mané ou encore Mohamed Salah (Liverpool).