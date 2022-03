Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Kessié et Christensen, Laporta veut boucler un troisième renfort !

Publié le 29 mars 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 29 mars 2022 à 18h32

Alors que les arrivées de Franck Kessié (AC Milan) et d'Andreas Christensen (Chelsea) semblent actées, le FC Barcelone veut désormais se focaliser sur César Azpilicueta, dont le bail a unilatéralement été renouvelé par les Blues.

Avec le retour de Joan Laporta à la présidence et la nomination de Xavi sur le banc de touche, le FC Barcelone a lancé son nouveau projet. Après s’être séparé de plusieurs joueurs majeurs l’été dernier, à commencer par Lionel Messi, le FC Barcelone s’est montré actif dans le sens des arrivées, en bouclant notamment les arrivées de Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang lors du dernier mercato hivernal. Des choix payants puisque le Barça s’est métamorphosé depuis, allant jusqu’à infliger une correction au Real Madrid sur la pelouse du Santiago Bernabéu (4-0). Joan Laporta ne compte pas s’arrêter là et prépare d’ores et déjà le mercato estival, avec la volonté de mettre la main sur une pointure en attaque. « Je ne citerai pas de noms, mais les bons joueurs aiment venir au Barça », a confié ce lundi le président du FC Barcelone au micro de RAC1 , ouvrant notamment la porte à Joao Félix : « J'aime beaucoup Joao Felix et son agent le sait. Et j'espère que les fans ne seront pas en colère. Et oui, en été, nous allons essayer. » Outre le joueur de l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone s’intéresse également à Erling Haaland, Robert Lewandowski, Mohamed Salah et même Kylian Mbappé. Toutefois, cela va également bouger en défense.

« Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres »

Toujours dans le rouge sur le plan financier, le FC Barcelone souhaite principalement miser sur des joueurs libres afin de pouvoir frapper fort en attaque. Ces derniers jours, la presse catalane a notamment révélé que le club culé avait trouvé un accord pour les arrivées de Franck Kessié (AC Milan) et d'Andreas Christensen (Chelsea) cet été. Au micro de RAC1 , Joan Laporta a confirmé que deux dossiers avaient bel et bien été bouclés sans pour autant donner de noms : « Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres. Il y a une bagarre avec LaLiga pour faire les inscriptions. Nous attendons leurs critères, parfois très restrictifs. » Kessié et Christensen devraient donc être les premiers renforts estivaux des Blaugrana , qui souhaitent désormais se focaliser sur César Azpilicueta.

Le Barça ne lâche pas Azpilicueta