Mercato - Barcelone : Laporta annonce un gros départ à 0€ !

Publié le 29 mars 2022 à 14h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergi Roberto n'a toujours pas prolongé et Joan Laporta reconnaît qu'un départ est désormais l'issue la plus probable.

Sous l'impulsion de Xavi, le FC Barcelone a démarré un nouveau projet qui pourrait impliquer de nombreux changements l'été prochain au sein de l'effectif. En effet, plusieurs recrues sont attendues, mais ça devrait également bouger dans le sens des départs. Et pour cause, la situation contractuelle de certains joueurs du Barça interpelle, à l'image de celle de Sergi Roberto dont le bail s'achève en juin prochain. Et selon Joan Laporta, l'international espagnol semble plus que jamais sur le départ.

Laporta très remonté contre Sergi Roberto