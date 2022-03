Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé ou Haaland ? Le FC Barcelone a tranché !

Publié le 29 mars 2022 à 12h15 par A.M.

En quête d'un grand attaquant pour l'été prochain, Joan Laporta a été interrogé sur sa préférence entre Erling Haaland et Kylian Mbappé.

L'été prochain, le FC Barcelone cherchera absolument à dénicher un avant-centre de renommée internationale. Dans cette optique, le nom d'Erling Haaland revient avec insistance et semble être la grande priorité du club blaugrana . Toutefois, ces derniers jours, L'EQUIPE a révélé l'existence de contacts entre le Barça et Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain. Par conséquent, les Catalans pourraient être contraints de choisir entre les deux et Joan Laporta sait déjà comment trancher.

«Celui qui dit clairement qu'il veut jouer au Barça»