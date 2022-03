Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tente un énorme coup en Serie A !

Publié le 29 mars 2022 à 10h30 par A.C.

A la recherche de renforts en défense, Joan Laporta souhaiterait attirer Kalidou Koulibaly au FC Barcelone.

En dépit d’une situation économique précaire, le FC Barcelone semble prêt à faire quelques efforts sur le mercato estival. Xavi aurait en effet plusieurs besoin et Joan Laporta n’hésitera pas lui offrir les meilleurs renforts possibles. Deux seraient d’ailleurs déjà bouclés, comme l’a annoncé le président du Barça tout récemment. « Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres » a déclaré Laporta, au micro de RAC1 . « Il y a une bagarre avec LaLiga pour faire les inscriptions. Nous attendons leurs critères, parfois très restrictifs ». Il n’a pas dévoilé l’identité de ces deux recrues, mais plusieurs sources assurent qu’il s’agirait de Franck Kessié et d’Andreas Christensen.

Koulibaly, c’est du sérieux pour le Barça