Mercato - PSG : Le Qatar a encore une chance pour Lewandowski !

Dans l'optique où Kylian Mbappé quitterait le PSG cet été, Leonardo considérerait Robert Lewandowski comme l'une de ses priorités. Mais le FC Barcelone serait également sur le dossier et plusieurs rumeurs enverraient le Polonais en Catalogne. Mais malgré cela, tout ne serait pas encore perdu pour le PSG.

Cet été, le PSG pourrait finalement voir Kylian Mbappé rester. Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, l’international tricolore se rapproche de plus en plus du club parisien, écoutant attentivement l’offre qui lui est proposée et le futur projet qui sera mis en place. Mais comme le joueur dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, le10sport.com vous ayant annoncé cela en janvier dernier, Leonardo se préparerait à toute éventualité et explorerait donc quelques pistes sur le marché des transferts pour assurer la succession de l’attaquant de 23 ans. Ainsi, le10sport.com vous révélait en août dernier que Robert Lewandowski était l’une des priorités du directeur sportif parisien. Néanmoins, la concurrence serait rude sur le dossier. D’ailleurs, Sportitalia annonçait ce lundi que le FC Barcelone avait trouvé un accord de principe avec le Polonais. Mais tout ne serait pas encore perdu pour le PSG.

Lewandowski n’est pas en tête des priorités pour Laporta