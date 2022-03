Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C'est confirmé, le Barça a déjà bouclé deux gros dossiers !

Publié le 29 mars 2022 à 8h30 par A.M. mis à jour le 29 mars 2022 à 8h33

Interrogé sur le mercato estival que réalisera le FC Barcelone, Joan Laporta confirme qu'il a déjà obtenu la signature de deux joueurs libres.

Après un mercato d'hiver très actif qui a vu l'arrivée de quatre nouveaux joueurs à savoir Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone ne compte en rester là et prépare déjà l'été prochain avec la volonté de frapper encore très fort. D'ailleurs, comme lors du précédent mercato estival, Joan Laporta semble bien décidé à miser sur l'arrivée de joueurs libres qui ne prolongeront pas dans leur club respectif. Et cela tombe bien puisqu'ils sont nombreux dans ce cas et le président blaugrana assure que deux signatures sont même bouclées..

Laporta annonce déjà deux recrues pour cet été