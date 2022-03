Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang, Torres... La sortie forte de Frenkie de Jong !

Publié le 26 mars 2022 à 19h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone s’est montré très actif lors du dernier mercato hivernal, Frenkie de Jong salue ces récents changements.

Avec Xavi aux manettes, et les récentes arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré et Dani Alves, le FC Barcelone s’est métamorphosé. Après un début de saison décevant, entraînant le licenciement de Ronald Koeman, le club culé s’est parfaitement repris, allant jusqu’à infliger une correction au Real Madrid sur la pelouse du Santiago Bernabéu (4-0). Le nouveau projet espéré par Joan Laporta est donc lancé, de quoi ravir Frenkie de Jong.

« Les nouveaux joueurs ajoutent de la qualité »