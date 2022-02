Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Ousmane Dembélé relancé par... Ferran Torres ?

Publié le 1 mars 2022 à 1h00 par P.L.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement à l'été 2022. Et son départ pourrait être précipité par la signature de Ferran Torres.

Lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé a créé une véritable agitation autour de lui. Étant en fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a jamais bougé changé sa position lors des négociations avec le FC Barcelone concernant une prolongation. Mais Joan Laporta n’a pas eu que ce dossier à gérer. En effet, le président catalan a profité de la dernière période de transferts pour recruter Ferran Torres, Xavi réclamant du renfort sur les ailes pour la deuxième partie de saison, en plus d'Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Dani Alves. Mais cela n’aurait fait qu’accroître le malaise entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone.

Le clan Dembélé n’a pas apprécié le recrutement de Ferran Torres