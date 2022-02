Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'Ousmane Dembélé plombée par... Xavi ?

Publié le 28 février 2022 à 22h45 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé serait toujours dans le viseur du PSG, malgré son départ avorté du FC Barcelone cet hiver. Toutefois, une prolongation de l'ailier de 24 ans en Catalogne ne serait toujours pas à exclure, et ce, grâce à Xavi.

Cet hiver, Ousmane Dembélé a énormément fait parler de lui. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a jamais vraiment changé sa position lors des négociations avec le FC Barcelone pour sa prolongation. Agacé par la tournure qu’a pris le dossier, Joan Laporta souhaitait donc s’en séparer au plus vite. Lors du mercato hivernal, le PSG se serait donc présenté auprès Barça pour recruter Ousmane Dembélé. Finalement, l’affaire n’a pas été conclue et le champion du monde 2018 est resté au FC Barcelone. Toutefois, le club de la capitale aurait toujours le joueur de 24 ans dans le viseur en vue de la saison prochaine, et ce, pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé cet été. Néanmoins, Leonardo pourrait voir ses plans être réduits à néant à cause de Xavi.

Xavi prêt à mettre la pression pour l'avenir d'Ousmane Dembélé