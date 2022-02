Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Excellente nouvelle pour Xavi avec Ousmane Dembélé !

Publié le 28 février 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé peut s'engager avec le club de son choix pour un transfert libre et gratuit depuis le mois de janvier. Et malgré l'intérêt du PSG et d'autres écuries européennes, l'attaquant français n'aurait pas encore signé le moindre pré-accord pour quitter le Barça à l'été 2022.

Lors de l'été 2017, Ousmane Dembélé a été recruté par le FC Barcelone pour combler le vide laissé par Neymar, transféré au PSG pour la bagatelle de 222M€. Sachant qu'il n'a jamais prolongé avec le Barça, l'attaquant français - qui a signé un contrat de cinq saisons en Catalogne - partira librement et gratuitement le 1er juillet s'il ne rempile pas d'ici-là. Consciente de la situation, la direction du FC Barcelone aurait tenté de vendre Ousmane Dembélé lors du dernier mercato hivernal, sans succès. Et alors que son numéro 7 se dirige tout droit vers un départ pour 0€ en fin de saison, Xavi a lâché ses vérités sur son avenir ce dimanche soir.

Ousmane Dembélé n'a pas acté son départ du Barça pour le moment

« Ce n'est pas mon problème qu'il reste. Il travaille très bien et c'est pourquoi je le défends, il est capable de faire ce qu'il fait. Je vois beaucoup de potentiel en lui. Il peut jouer à gauche, à droite, il peut marquer des buts, il peut faire des passes (…) Il est en fin de contrat. Dans le football, on ne peut rien exclure. Jamais. Tout à coup, il ne pouvait plus jouer et maintenant il joue. J'ai déjà dit dans ma présentation qu’il peut être le meilleur à son poste. Je crois qu'il peut le faire dans chaque match. C'est à lui et au club de décider. Ce n'est pas le moment de parler de prolongation, il s'agit de lui. Il est temps de faire l'éloge du travail collectif. Ce n'est pas le moment de parler de ça », a expliqué Xavi en conférence de presse d'après-match (Barcelone 4-0 Athletic). Et heureusement pour le coach du Barça, le départ d'Ousmane Dembélé serait encore loin d'être acté.

Le Barça a toujours ses chances pour Ousmane Dembélé