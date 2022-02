Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Dembélé déjà bouclée par Leonardo ? La réponse !

Publié le 28 février 2022 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG, qui serait emballé par l"idée de boucler un nouveau coup XXL à 0€. Alors que le Français peut s'engager avec le club de son choix depuis le mois de janvier, Leonardo n'aurait pas encore signé quoi que ce soit avec lui.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait ne plus faire long feu au Camp Nou. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français va quitter le Barça librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum pour 0€, Leonardo aimerait en faire de même avec Ousmane Dembélé. D'autant que l'attaquant du Barça peut déjà négocier son départ avec le club de son choix depuis le mois de janvier. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore bouclé ce dossier.

Le PSG et le clan Dembélé n'ont rien signé