Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... Une énorme menace plane pour les stars du PSG !

Publié le 28 février 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Arrivés l'été dernier, Lionel Messi et Sergio Ramos ont chacun signé un contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023. Mais les deux stars peinent à s'intégrer à Paris, à tel point qu'une porte de sortie s'ouvre déjà en MLS.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à ajouter deux stars à sa collection. Ce sont même deux légendes qui ont débarqué à Paris à savoir Sergio Ramos et Lionel Messi. Tous deux en fin de contrat respectivement au Real Madrid et au FC Barcelone, ils n'ont pas hésité à s'engager avec le PSG après s'être affrontés sur les pelouses espagnoles dans des Clasicos très animés. Mais quitter des clubs au sein desquels ils étaient installés depuis plus de 15 ans n'a rien d'évident et leur intégration le prouve. Sergio Ramos et Lionel Messi quittaient l'Espagne pour la première fois de leur carrière et l'adaptation est donc compliquée. Le défenseur espagnol, handicapé par des pépins physiques, n'a que très peu joué cette saison et devrait encore être absent pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid. De son côté, Lionel Messi monte en puissance, mais il a connu des premiers mois très poussifs durant laquelle son intégration a semblé compliquée.

Ramos et Messi vers la MLS ?