Mercato - PSG : La prochaine destination de Lionel Messi se confirme !

Publié le 26 février 2022 à 11h30 par T.M.

Si Lionel Messi est aujourd’hui un joueur du PSG, son avenir semble s’écrire loin de la capitale française. Et c’est notamment du côté de Miami que l’Argentin pourrait poursuivre sa carrière. Au sein de la franchise de David Beckham, l’Inter Miami, on attend l’arrivée de Messi.

Lors du dernier mercato estival, alors qu’il était pourtant d’accord pour prolonger avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a eu d’autre chose que de faire ses valises. Pour des raisons économiques, l’Argentin a quitté le club catalan et c’est au PSG qu’il a choisi de s’installer. Messi a alors signé un contrat jusqu’en 2023, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Problème, le septuple Ballon d’Or a du mal à trouver ses marques à Paris et alors que les critiques s’accumulent, des rumeurs apparaissent à propos d’un possible départ. Lionel Messi pourrait-il déjà faire ses valises ? Une destination semble en tout cas se confirmer pour La Pulga : l’Inter Miami. Depuis un certain temps maintenant, il est annoncé que l’ex-joueur du FC Barcelone pourrait rejoindre la franchise de David Beckham en Floride et cela tend de plus en plus à se confirmer.

« C’est une possibilité »