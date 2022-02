Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Haaland... Une opération légendaire prend forme !

Publié le 26 février 2022 à 9h45 par D.M.

Le Real Madrid pourrait marquer de son empreinte le prochain mercato estival. Le club espagnol pourrait réaliser l'un des coups les plus importants de ces dernières années en réunissant Kylian Mbappé et Erling Haaland sous le même maillot.

La rivalité entre le PSG et le Real Madrid est à son paroxysme. Les deux équipes ont rendez-vous en Espagne le 9 mars prochain pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Mais la bataille ne s’arrête pas sur le terrain et se prolonge en coulisses. Depuis plusieurs mois, les deux géants européens essaient de convaincre Kylian Mbappé. Mais en discussions avec les deux équipes, le champion du monde a une préférence. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur a un accord de principe avec le Real Madrid. Le PSG ne perd pas espoir, mais ne souhaite pas être pris au dépourvu. Ainsi, la formation française s’est penchée sur sa succession et a ciblé Erling Haaland (Borussia Dortmund) selon nos informations exclusives. Mais là encore, la Casa Blanca pourrait chambouler les plans de Leonardo.

Haaland, Mbappé... Le Real Madrid est confiant