Mercato - PSG : La raison du départ de Mauricio Pochettino dévoilée !

Publié le 26 février 2022 à 6h45 par T.M.

Alors que le divorce approche entre Mauricio Pochettino et le PSG, on en saurait plus à propos de cette future séparation.

Arrivé en janvier 2021 sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n’a pas réussi à s’imposer dans la capitale. Aujourd’hui, les critiques sont d’ailleurs nombreuses à l’encontre de l’Argentin, qui pourrait ne pas s’éterniser au Parc des Princes. Malgré un contrat jusqu’en 2023, Pochettino pourrait être remercié d’ici quelques mois. Ce départ ne cesse d’ailleurs de se préciser de jour en jour alors que Zinedine Zidane pourrait remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG.

Un gros désaccord avec le Qatar !