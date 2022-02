Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar lance une opération à 200M€ pour oublier Mbappé !

Publié le 25 février 2022 à 10h15 par T.M.

Kylian Mbappé se rapprochant du départ, le PSG doit penser à l’avenir. Et du Qatar, on voudrait tout mettre pour attirer Erling Braut Haaland.

Si le PSG veut encore y croire pour la prolongation de Kylian Mbappé, un départ en fin de saison du Français est une réalité. Pour le club de la capitale, il faut donc se préparer à l’avenir et à remplacer Mbappé. Pour cela, différents noms reviennent, mais comme le10sport.com vous l’a révélé il y a plusieurs mois déjà, la priorité du PSG se nomme Erling Braut Haaland, aujourd’hui au Borussia Dortmund. D’ailleurs, il y a quelques jours, la presse espagnole annonçait que Paris avait formulé une offre pour Haaland, au même titre que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City.

Priorité à Haaland !