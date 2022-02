Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Erling Haaland !

Publié le 25 février 2022 à 8h15 par P.L. mis à jour le 25 février 2022 à 8h18

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG songe à recruter Erling Haaland pour le remplacer. Et de son côté, le Norvégien pourrait bien remettre son avenir au Borussia Dortmund en question.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé cet été, le joueur ayant déjà un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé en janvier dernier, le PSG est à la recherche de son successeur. Leonardo aurait déjà exploré quelques pistes sur le marché des transferts. Et sur la liste du directeur sportif parisien, on peut retrouver Erling Haaland, considéré comme une priorité aux yeux du Brésilien comme le10sport.com l’a annoncé en août dernier. Toutefois, le club de la capitale n’est pas le seul à être intéressé par le Norvégien. De son côté, l’attaquant de 21 ans pourrait remettre son avenir au Borussia Dortmund en question.

Haaland a des doutes sur Dortmund