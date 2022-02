Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est interpellé en MLS pour son avenir !

Publié le 25 février 2022 à 6h15 par T.M.

Alors que certaines rumeurs envoient Lionel Messi en MLS pour l’avenir, de l’autre côté de l’Atlantique, Gonzalo Higuain a interpellé son compatriote.

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Lionel Messi dispose d’un contrat jusqu’en 2023, ainsi qu’une année supplémentaire en option. Pour autant, l’avenir de l’Argentin fait déjà énormément parler. Alors que Messi n’est pas en grande réussite dans la capitale française, certaines rumeurs l’annoncent déjà partant du PSG. Mais où pourrait alors rebondir le septuple Ballon d’Or ? Si certains rêvent de revoir Lionel Messi au FC Barcelone, c’est plutôt du côté de la MLS qu’il faudrait regarder.

« Il s'amuserait et serait heureux ici »