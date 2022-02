Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Maradona annonce le retour de Lionel Messi au Barça !

Publié le 24 février 2022 à 17h30 par B.C.

Avant la rencontre entre Naples et le FC Barcelone ce jeudi soir, Diego Armando Maradona Sinagra, fils de la légende argentine, s’est prononcé sur le départ de Lionel Messi, qu’il imagine revenir rapidement en Catalogne, quelques mois seulement après sa venue au PSG.

Faute de moyens financiers nécessaires pour sa prolongation, le FC Barcelone a été contraint de laisser partir Lionel Messi lors du dernier mercato estival. Une aubaine pour le PSG, qui ne s’est pas fait désirer très longtemps avant de se positionner concrètement sur l’attaquant argentin, libre de tout contrat. Mais quelques mois après son arrivée en France, Lionel Messi suscite quelques inquiétudes en raison de ses prestations loin d’être flamboyantes. Une situation qui fait énormément réagir, y compris dans l’entourage de Diego Maradona.

« Leo Messi va revenir au Barça. Peut-être l'été prochain »

À l’occasion du match entre le Napoli et le FC Barcelone pour le barrage retour de la Ligue Europa, Diego Armando Maradona Sinagra, le fils du Pibe de Oro , s’est prononcé sur le départ de Lionel Messi l’été dernier. Et selon lui, le retour de la Pulga en Catalogne pourrait survenir rapidement. « Quel club ne souffrirait pas de sa perte ? Pour moi, ils s'en sortent bien. Si je dis que le Barça joue avec Dembélé, Aubameyang, Ferran, Traoré, De Jong… C'est une grande équipe , estime Diego Maradona Jr, dans des propos accordés à Sport . Je suis convaincu que Leo Messi va revenir au Barça. Peut-être l'été prochain. Il n'a pas l'air heureux au PSG. Il est évident que c'est un grand joueur et quand vous jouez comme ça, vous le montrez où que vous soyez. Mais sa place est à Barcelone, sans aucun doute . » Diego Sinagra, du nom de sa mère, est également revenu sur les comparaisons entre Lionel Messi et Diego Maradona, qui n’ont pas lieu d’être selon lui. « Mon père est sans précédant. Et pas seulement en Argentine, ils l’ont comparé dans le monde entier, mais cela n'a pas de sens. Messi est un grand joueur. Pour moi, il est venu après mon vieux père dans l'histoire du football. »

« Messi est apparu, sinon Maradona serait le meilleur de l’histoire »