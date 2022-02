Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un appel du pied improbable à l'étranger !

Publié le 24 février 2022 à 12h45 par La rédaction

Attiré par la MLS depuis un moment, Lionel Messi a reçu un appel du pied de Gonzalo Higuain, son ancien coéquipier en sélection argentine et actuel attaquant de l’Inter Miami.

Après avoir fait toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a posé ses valises au PSG l’été dernier. Une arrivée en grande pompe avec, pour le moment, un rendement inférieur à ce qu’il faisait avec le Barça. A 34 ans, Lionel Messi est plus proche de la fin de sa carrière que du début. De quoi se poser des questions sur son avenir. L’Argentin n’a que deux ans de contrat avec le PSG et il n’a jamais caché son envie de découvrir la MLS. Gonzalo Higuain le sait pertinemment…

« J'espère que Messi va venir en MLS »