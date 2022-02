Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a de la concurrence pour ce crack de Ligue 1 !

24 février 2022

Suivi par le PSG, Jonathan David attire l’œil de plusieurs autres écuries européennes. Vu son prix, Paris pourrait partir devant dans ce dossier.

En parallèle des dossiers Mbappé et Haaland, Leonardo continue de prospecter en Ligue 1. Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, le reproche de ne pas recruter en France leur a été fait de nombreuses fois. Cet été, Leonardo pourrait inverser la tendance. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG serait intéressé par Jonathan David, l’attaquant du LOSC. En plus de Paris, Newcastle et l’Inter Milan pourraient aussi tenter le coup. Et ce ne serait pas tout…

Jonathan David affole l’Europe