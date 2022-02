Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joli coup en Ligue 1 de Leonardo plombé par Renato Sanches ?

Publié le 24 février 2022 à 7h15 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du RC Lens, Seko Fofana aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Milan AC, entre autres, sur ce dossier.

Très en vue du côté du RC Lens cette saison, Seko Fofana affolerait l'Europe. En effet, le milieu de terrain de 26 ans aurait à la fois la cote en France et à l'étranger. En Ligue 1, l'international ivoirien aurait séduit le PSG, l'OM et l'OL. Par ailleurs, Seko Fofana a également la cote en Premier League, puisque Newcastle et Leicester ont essayé de le recruter cet hiver - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - sans succès.

Le Milan AC entre dans la danse pour Seko Fofana