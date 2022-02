Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’espoir grandit pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 février 2022 à 6h00 par T.M.

Alors que le PSG n’a jamais baissé les bras pour la prolongation de Kylian Mbappé, cela pourrait bien finir par payer.

Partira, ne partira pas ? Pour le moment, rien n’est encore officiel pour l’avenir de Kylian Mbappé. Il n’empêche que certaines tendances se dégagent pour le joueur du PSG. Et alors que le Français a jusqu’ici toujours refusé les propositions de prolongation du club de la capitale, un départ libre en fin de saison vers le Real Madrid semblait se profiler. Pour autant, on a toujours gardé espoir de convaincre Mbappé. A Paris, on est ainsi prêt à faire de gros efforts pour cela et la tendance pourrait bien être en train de s’inverser.

De 99% à 65% !