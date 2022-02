Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réponse tombe pour la décision de Kylian Mbappé !

Publié le 23 février 2022 à 15h30 par B.C.

Alors que le PSG espère encore conserver Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le Real Madrid fait preuve d’un grand optimisme concernant l’arrivée de la star française.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé fait plus que jamais parler de lui à quelques mois de la fin de son contrat. Après son échec l’été dernier, le Real Madrid est prêt à tout pour parvenir à ses fins avec le champion du monde tricolore, mais de son côté, le PSG n’a pas abdiqué. Bien qu’ils ne partent pas favoris, Nasser Al-Khelaïfi et l’état-major qatari maintiennent les discussions avec l’entourage de Kylian Mbappé et pensent encore avoir une chance dans ce dossier. Ce mardi, RMC a en effet annoncé que le natif de Bondy pouvait apposer sa signature sur un nouveau bail si celui-ci était de courte durée, à savoir deux ans maximum, et si le joueur avait la garantie de tenir le rôle principal du projet sportif du Paris Saint-Germain. Au sein du club, l’optimisme renaît ainsi, d’autant que Jérôme Rothen a affirmé dans la foulée que les chances du PSG avaient augmenté dans ce feuilleton à rebondissements. « C’est une réalité. Il y avait 99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65% de chances, donc ça a quand même bien baissé. On me dit aussi que ça peut remonter à tout moment », a expliqué ce mardi soir l’ancien joueur du club parisien sur RMC . Suffisant pour inquiéter le Real Madrid, au moment où les discussions avec le clan Mbappé se compliqueraient sur le plan financier ?

Le Real Madrid reste confiant pour Mbappé