Mercato - PSG : Mbappé et Haaland sont très attendus au Real Madrid !

Publié le 23 février 2022 à 10h45 par T.M.

Alors que le Real Madrid nourrit le rêve d’associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, ce rêve est également partagé dans le vestiaire de Carlo Ancelotti.

Pour retrouver les sommets du football européen, Florentino Pérez voit les choses en grand pour son Real Madrid. Cela n’est aujourd’hui plus un secret, le président merengue attend l’arrivée de Kylian Mbappé et elle pourrait intervenir à l’été, une fois que son contrat avec le PSG aura expiré. Mais le rêve ne s’arrêterait pas là puisque le patron du Real Madrid voudrait associer les deux futurs meilleurs joueurs, à savoir Mbappé et Erling Braut Haaland. Aujourd’hui, le Norvégien est au Borussia Dortmund, mais il disposera d’une clause libératoire à 75M€ cet été. De quoi intéresser le Real Madrid, ainsi que d’autres clubs comme le FC Barcelone ou encore le PSG.

Un trio Vinicius-Haaland-Mbappé ?