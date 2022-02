Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar déjà en retard pour Erling Haaland ?

Publié le 23 février 2022 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG afin de venir remplacer Kylian Mbappé, Erling Haaland est très courtisé. Et d’autres cadors européens auraient pris une longueur d’avance pour le buteur norvégien du Borussia Dortmund…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) fait partie des options prioritaires étudiées par le PSG dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé, qui arrivera au terme de son contrat avec le club de la capitale en juin prochain. Mais Haaland, qui fera l’objet d’une clause libératoire de 75M€ l’été prochain, dispose d’une très grosse cote sur le marché, et le PSG semble même déjà en retard sur ce dossier.

