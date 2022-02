Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible annonce du Qatar sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 23 février 2022 à 8h15 par T.M. mis à jour le 23 février 2022 à 8h29

Cousin de l’Emir du Qatar, Nasser Al-Attiyah s’est prononcé sur le dossier chaud du moment au PSG : l’avenir de Kylian Mbappé.

Pour le moment, Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Toutefois, rien ne dit encore qu’il le sera la saison prochaine. Le Français arrive en effet au terme de son contrat. Et si pour le moment cela semble se réchauffer pour une prolongation, un départ libre à l’été est toujours clairement d’actualité. Tous les regards se tournent d’ailleurs vers le Real Madrid, grand favori pour accueillir Mbappé. Mais rien n’est encore signé, ce qui laisse encore de l’espoir au PSG pour conserver son joyau un peu plus longtemps…

« S’il est malin, il restera ici »