Mercato - PSG : Le Qatar abat ses jokers pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que le vent serait doucement en train de tourner dans le feuilleton Kylian Mbappé, le PSG sortirait l’artillerie lourde avec les dossiers Zinedine Zidane et Paul Pogba.

Et si Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat au PSG ? Certes, le10sport.com vous a révélé en janvier dernier qu’un engagement moral avait été pris par l’attaquant du PSG et son entourage envers le Real Madrid, en marge d’une potentielle venue à l’issue de son contrat, soit à la fin de la saison. Néanmoins, il se pourrait que le directeur sportif Leonardo, le président Nasser Al-Khelaïfi et les hauts représentants qataris parviennent à inverser la tendance. Comme l’été dernier, mercato au cours duquel six recrues ont été enregistrées, le PSG pourrait mener à bien un nouveau gros recrutement afin de convaincre Mbappé que le projet sportif parisien lui convient.

Zidane et Pogba pour convaincre Mbappé ?