Mercato - PSG : Thomas Tuchel vide son sac sur son passage au PSG…

Publié le 23 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Ayant passé deux ans et demi au PSG, Thomas Tuchel a vu son aventure brusquement se terminer. Néanmoins, l’actuel coach de Chelsea a affirmé n’en garder que du positif.

Après une multitude de trophées nationaux et une finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich lors du Final 8 de Lisbonne en août 2020, Thomas Tuchel a vu sa situation se corser en début de saison dernière au PSG. Jusqu’à ce qu’à la veille de Noël, le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi prennent la décision de remercier l’entraîneur allemand à seulement six mois de l’expiration de son contrat. Ayant rebondi à Chelsea en janvier 2021 et ayant remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs, Thomas Tuchel s’est livré à Canal+ sur sa nouvelle vie à Chelsea et son aventure au PSG.

« C'était une expérience totalement positive pour moi »