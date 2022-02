Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel dit tout sur son départ du PSG !

Publié le 22 février 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Malgré une saison 2019-2020 presque parfaite, Thomas Tuchel a été remercié par le PSG quelques mois plus tard. Remplacé par Mauricio Pochettino dans le club de la capitale, le coach allemand fait aujourd'hui le plus grand bonheur de Chelsea. Peu avant le choc face au LOSC ce mardi soir en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a profité de l'occasion pour revenir sur son départ du PSG.

Après avoir évincé Unai Emery, le PSG a décidé de faire confiance à Thomas Tuchel à l'été 2018. Monté peu à peu en puissance au sein du club de la capitale, le technicien allemand a réalisé une saison 2019-2020 presque parfaite. En effet, lors de cet exercice, le PSG a réussi à faire le quadruplé à l'échelle nationale, en remportant le Championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. En prime, Thomas Tuchel a mené ses hommes vers une finale de la Ligue des Champions, la première de l'histoire du PSG. Après avoir battu le Borussia Dortmund en huitièmes de finale, l'écurie parisienne a pris part au final 8 et a éliminé l'Atalanta, puis le RB Leipzig, avant de s'incliner en finale face au Bayern par le plus petit des scores (1-0). Malgré tout, Thomas Tuchel n'a pas fait long feu au PSG après cette énorme saison. En effet, le technicien allemand a été démis de ses fonctions par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo en décembre 2020, avant d'être remplacé par Mauricio Pochettino et de rebondir à Chelsea, où il réalise des prouesses depuis son arrivée.

«Les deux années et demie à Paris étaient exceptionnelles»