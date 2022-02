Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé et Haaland prêts... à suivre les traces de Cristiano Ronaldo et Messi ?

Publié le 22 février 2022 à 20h15 par A.C.

Javier Tebas serait plus qu’heureux d’accueillir Kylian Mbappé et Erling Haaland en Liga la saison prochaine... mais pas dans le même club !

Précoces, Erling Haaland et Kylian Mbappe semblent être destinés à dominer le football lors des dix prochaines années. Forcément, ils sont déjà très courtisés et certains clubs ont déjà préparé le terrain pour recruter une des grandes stars de demain... ou bien les deux ! La presse madrilène assure en effet que le Real Madrid rêverait de pouvoir aligner Mbappé et Haaland ensemble en attaque. MARCA a d’ailleurs tout récemment précisé que si la star du Paris Saint-Germain reste la grande priorité, les Merengue aurait également l’intention de frapper fort pour le prodige norvégien cet été, même si selon nos informations les Parisiens se sont également positionnés.

« Je préfèrerais que Haaland aille au Barça et que Mbappé parte à Madrid »