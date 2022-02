Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour de flamme pour ce protégé de Pep Guardiola !

Publié le 23 février 2022 à 7h15 par Th.B.

Ayant été annoncé au PSG par le passé, Gabriel Jesus semblerait être à nouveau une piste prise en considération par la direction sportive parisienne emmenée par Leonardo.

Avec les incertitudes entourant l’avenir de Kylian Mbappé, qui semble se trouver tiraillé entre une prolongation de contrat au PSG et un départ pour le Real Madrid, le directeur sportif Leonardo et les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain semblent déjà se pencher sur la succession de Mbappé. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 6 janvier dernier, un engagement moral a été pris entre l’attaquant du PSG et le Real Madrid. Afin d’oublier Kylian Mbappé, le PSG pourrait rouvrir un dossier de longue date.

Gabriel Jesus de retour dans le viseur du PSG