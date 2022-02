Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang se mêle des dossiers chauds du Barça !

Publié le 23 février 2022 à 4h45 par T.M.

Cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang s’est donc installé au FC Barcelone. Et voilà que le Gabonais a déjà pris position sur certains gros dossiers du club catalan.

Les prochains mois vont être mouvementés au FC Barcelone. En effet, pour le prochain mercato estival, Joan Laporta voit les choses en grand, rêvant notamment de s’offrir Erling Braut Haaland. Pour cela, le club catalan devra alors battre une énorme concurrence pour le buteur du Borussia Dortmund. En parallèle de ce dossier, il y a aussi le cas Ousmane Dembélé à gérer. Au terme d’un bras de fer, le Français est finalement resté cet hiver. Pour quitter le Barça à l’été, à la fin de son contrat ?

« Ce serait un honneur de jouer avec Haaland »