Mercato - Barcelone : Coup de théâtre dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 22 février 2022 à 8h30 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé du côté du PSG ou encore de clubs de Premier League, Ousmane Dembélé n’aurait pas encore tranché pour son avenir qui semblerait à ce jour, toujours pouvoir s’écrire au FC Barcelone.

Au terme d’un mercato hivernal bouillant au cours duquel Ousmane Dembélé a même été temporairement écarté par Xavi Hernandez de l’équipe première blaugrana en raison de sa situation extra sportive délicate au niveau de son contrat, Dembélé est finalement resté au FC Barcelone où il est entré dans les six derniers mois de son contrat début janvier. Recruté lors de la dernière session de transferts, Pierre-Emerick Aubameyang a clairement annoncé la couleur à son nouveau coéquipier qu’il a déjà croisé par le passé au Borussia Dortmund. « Pour vous dire la vérité, je suis très heureux qu'il soit là et quand je suis arrivé, je lui ai dit : "Tu dois rester, mec" (rires) ». Mais qu’en pense le principal intéressé et numéro 7 du FC Barcelone ?

Annoncé sur le départ, Dembélé n’a toujours pas pris de décision !