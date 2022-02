Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi doit-il remplacer Leonardo par Wenger ?

Publié le 22 février 2022 à 8h00 par A.D.

Nasser Al-Khelaïfi se poserait des questions quant à l'avenir de Leonardo et penserait à le remplacer par Arsène Wenger ou Fabio Paratici. Selon vous, le président du PSG doit-il remplacer son directeur sportif ?

De retour au PSG depuis l'été 2019, Leonardo pourrait ne plus faire long feu à Paris. Selon les informations de Foot Mercato , le directeur sportif italo-brésilien ne serait plus du tout intouchable au sein du club de la capitale. En effet, d'après le média français, Nasser Al-Khelaïfi ne serait plus vraiment convaincu par la gestion de Leonardo, et notamment par rapport au feuilleton Kylian Mbappé. Ainsi, le président du PSG penserait à se séparer de son directeur sportif dans un avenir proche. Et pour remplacer Leonardo, Doha rêverait toujours de s'offrir les services d'Arsène Wenger. Toutefois, l'ancien d'Arsenal ne serait pas la seule cible des hautes sphères du PSG.

La fin de la 2ème ère Leonardo ?