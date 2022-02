Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino à l'origine d'une catastrophe pour Mbappé ?

Publié le 22 février 2022 à 18h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé souhaite être le leader du projet du PSG, Mauricio Pochettino pourrait avoir une influence sur l'avenir de l'attaquant français.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, le contrat de l'attaquant parisien s'achève en juin prochain et le Real Madrid en a fait sa priorité pour l'été prochain. Pour le moment, la situation semble au point mort compte tenu du fait que le PSG affronte le club merengue en huitième de finale de la Ligue des champions. « Ma décision n’est pas prise », assurait même Kylian Mbappé récemment au micro de Prime Video . Mais le club de la capitale n'a pas renoncé à l'idée de prolonger son attaquant, mais pour cela, il faudra se montrer convaincant...

L'utilisation de Mbappé pourrait poser problème...