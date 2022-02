Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre à Barcelone et Madrid pour… Haaland ?

Publié le 22 février 2022 à 16h30 par Th.B.

Priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland semblerait privilégier le FC Barcelone et le Real Madrid. Néanmoins, en raison de ses blessures à répétitions, les deux rivaux historiques commenceraient à se poser des questions sur Haaland.

Afin de potentiellement remplacer Kylian Mbappé au PSG, le Qatar songe à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier. D’ailleurs, le numéro 7 du PSG semble se rapprocher d’un départ libre de tout contrat puisque toujours selon le10sport.com, un engagement moral a été pris envers le Real Madrid par le clan Mbappé. De quoi inciter la direction sportive emmenée par Leonardo à redoubler d’efforts pour la succession de Kylian Mbappé. D’Ousmane Dembélé à Robert Lewandowski en passant par Mohamed Salah, les options se multiplient en coulisse pour le PSG. Néanmoins, Erling Braut Haaland est la priorité du Paris Saint-Germain comme L’Équipe et Foot Mercato vous l’ont dernièrement révélé. Cependant, le leader de Ligue 1 semble partir avec un léger retard sur le FC Barcelone et le Real Madrid, qui auraient les faveurs d’Haaland et de son entourage d’après divers médias. D’ailleurs en Espagne, on ne lâche pas Haaland.

Aubameyang et Tebas incitent Haaland à signer au Barça…

Et ce n’est pas les déclarations livrées par Pierre-Emerick Aubameyang pour SPORT et Mundo Deportivo qui affirmeront le contraire. Nouvelle recrue hivernale du FC Barcelone, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, club dans lequel évolue Haaland, a invité l’international norvégien à l’y rejoindre. « Je suis toujours prêt pour une compétition saine avec mes coéquipiers, donc ce serait un honneur de jouer avec lui s'il finit par venir au Barça. Je ne suis pas un entraîneur, mais je pense que c'est un crack. Il marque beaucoup de buts, a un très bon physique et beaucoup de vitesse. C'est très rare, parce qu'il est très grand, mais il court beaucoup. Il est incroyable. Pour l'âge qu'il a, il est déjà l'un des meilleurs au monde ».



Président de la Liga, Javier Tebas a dernièrement fait savoir que le Real Madrid allait mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Cependant, ces dernières heures, le patron de l’élite du football espagnol a fait part d’un souhait précis pour Haaland : signer au FC Barcelone. « Je préfère Haaland au Barça et Mbappé au Real Madrid ». Pour autant, rien ne laisserait à ce jour entendre que le coup Haaland se concrétisera automatiquement au FC Barcelone ou au Barça .

…mais l’état physique d’Haaland interpelle en Espagne !