Mercato - Barcelone : Aubameyang interpelle Erling Haaland pour son avenir !

Publié le 22 février 2022 à 11h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone souhaite recruter Erling Haaland lors du prochain mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang avoue être impressionné par lui et vouloir jouer avec lui.

Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré lors du mercato hivernal, le FC Barcelone ne compte pas s’arrêter-la et veut encore renforcer son attaque lors de la prochaine période de transferts. Désireux d’attirer une nouvelle star, les dirigeants Blaugrana seraient plus que jamais sur les traces d’Erling Haaland. Si l’avenir du Norvégien est encore incertain, Pierre-Emerick Aubameyang a déjà pris clairement position sur ce dossier.

«Ce serait un honneur de jouer avec lui»