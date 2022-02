Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un international français prêt à débarquer au Barça ?

Publié le 22 février 2022 à 15h00 par B.C.

Toujours dans le viseur du FC Barcelone, Jules Koundé ne serait pas insensible à l’intérêt de Xavi.

Cet hiver, le FC Barcelone a reconstruit son secteur offensif en s’attachant les services de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, en attendant peut-être Erling Haaland, grande priorité estivale de Joan Laporta. Mais le Barça compte également mettre la main sur plusieurs défenseurs lors du prochain mercato. Actuellement dans leur dernière année de contrat à Chelsea, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger seraient notamment dans le viseur des Blaugrana , qui n’excluraient pas de s’attaquer à un autre dossier d’envergure en cas d’échec avec Erling Haaland, puisque la somme réservée pour l’attaquant du Borussia Dortmund pourrait contribuer à une possible arrivée de Jules Koundé, très apprécié depuis plusieurs mois.

Koundé préfère le Barça pour son avenir