Mercato - Barcelone : L’énorme révélation d’Agüero sur sa retraite !

Publié le 22 février 2022 à 10h00 par Th.B.

Souffrant d’une arythmie cardiaque, Sergio Agüero n’a eu d’autres choix que de prendre sa retraite en plein milieu de la saison en cours. Néanmoins, le désormais ex-attaquant du FC Barcelone a conservé une belle cote sur le marché malgré sa situation cardiaque.

Lors de ses dix saisons à Manchester City où il a raflé cinq Premier League, six Carabao Cup et une Coupe d’Angleterre, Sergio Agüero s’est mué comme étant l’un des meilleurs attaquants de sa génération. De quoi lui permettre de bénéficier d’une belle cote sur le marché pendant toutes ces années et jusqu’à son départ l’été dernier. Finalement, celui qui est surnommé El Kun a choisi de signer au FC Barcelone, mais ne manquait pas d’offres puisqu’il a été question de l’Inter, du PSG ou encore de Chelsea dans les médias. Mais pour Agüero, c’était le Barça ou rien. « Quand j'ai reçu l'offre du Barça, je n'ai pas hésité. La première chose que j'ai dite à (Joan) Laporta, c'est qu'ils me paieraient ce qu'ils étaient prêts à payer, parce qu'ils étaient dans une mauvaise situation financière, et cela s'est réglé rapidement et facilement. L'argent n'avait pas d’importance ».

« J’ai reçu des offres de nombreux endroits, c'est récent ce qui m'est arrivé »